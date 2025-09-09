En el último episodio de Yo Soy, Claudia Rodríguez, una joven de 18 años, sorprendió a todos con su imitación de la cantante Mon Laferte. La participante, que se describió como bartender, mesera y vendedora de rosas, llegó al escenario con una gran energía, asegurando que sus amigos la habían animado a presentarse. “Me llamo Claudia y tengo 18 años”, comenzó, y rápidamente explicó que fabricaba rosas a mano y que había estado imitando a Mon Laferte durante un año.

“Fabrico rosas a mano y me enteré del casting a última hora, pero mis amigos me animaron a venir”, dijo la joven con mucha determinación. Durante su presentación, los jurados, Ricardo Morán, Maricarmen Marín, y Diana Sánchez, no pudieron evitar impresionarse con su interpretación. “Muy bien por tus amigos que te insistieron a que vengas”, comentó Jely Reátegui, mientras que Franco Cabrera agregó: “El timbre está parecido y se puede trabajar”.

Al final, la joven Claudia recibió el sí unánime de los tres jurados, quienes destacaron su esfuerzo y potencial. “Yo Soy es el lugar perfecto para que sigas desarrollando tu talento”, concluyó Carlos Alcántara. ¡Una nueva estrella en potencia en Yo Soy 2025!

¿Cómo continuará el viaje de Claudia en el programa? No te pierdas todos los detalles y sigue disfrutando de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!