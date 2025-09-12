En Yo Soy 2025 se vivió una noche de tensión con una ronda en la que varios artistas dejaron todo sobre el escenario. Entre los concursantes estuvieron la imitadora de Gloria Estefan, José Quiroga, Rosalía, Willy Rivera, Marcos Llunas, Robert Plant, Tego Calderón, Nicola Sirkis, Jossimar Fidel y Shawn Mendes.

Tras sus presentaciones, Ricardo Morán se dirigió a ellos con palabras de agradecimiento: “Le pido a Robert Plant, Jossimar Fidel, Tego Calderón, Willy Rivera, ustedes cuatro pasan a la siguiente ronda”.

La jornada continuó con otro grupo de imitadores en el que destacaron Billie Joe Armstrong, Lucho Muñoz, Hildemaro, Julio Mau, Susan Ochoa, Daddy Yankee, James Blunt y Paul McCartney. En esa ocasión, Jely Reátegui anunció: “Hildemaro, Daddy Yankee, Billie Joe Armstrong, Paul McCartney, bienvenidos a la siguiente ronda”.

¿Quién logrará sorprender aún más en las siguientes galas? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy.

