El primer participante en la historia del programa en imitar a Billy Idol fue Faruk Flores, quien llegó decidido a conquistar al panel. Tras una primera canción que no terminó de convencer a los jueces, Ricardo lo animó a intentarlo nuevamente. En ese instante, y en medio del ambiente tenso, soltó un directo “Yo soy Billy Idol”, momento que marcó el inicio de un giro inesperado dentro de su presentación.

Con la petición clara de Ricardo —“métele con fuerza, con energía, con transgresión, dinos quién eres”— Faruk se lanzó con una interpretación más intensa. El jurado reconoció un avance: “hubo un poco más de entrega, eso está bien”, señalaron. Aunque mencionaron que el timbre vocal aparecía por momentos y desaparecía en otros, también comentaron que era algo “fácil de solucionar”.

Finalmente, comenzaron los votos. “Mi sí va a ser condicional”, dijo Ricardo. Cachín por su parte agregó: “A mí me ha encantado, yo te digo que sí”. Y aunque Jely confesó que su respuesta estaba “entre un sí y un más o menos”, lo cierto es que Faruk consiguió dos sí rotundos que lo llevaron directamente a la siguiente ronda.

¿Logrará Faruk afianzar la potencia y presencia escénica que le exige el personaje? ¿Sorprenderá aún más en la siguiente ronda? No te pierdas lo que viene y sigue descubriendo cada presentación en Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!