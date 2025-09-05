Yo Soy recibió en su escenario a un participante con una historia tan particular como su pasión por la música. “Vengo desde Carabayllo y estoy muy feliz de estar aquí”, dijo el concursante, quien reveló que había vivido en distintos países como Estados Unidos, Italia, Chile y Colombia, gracias a su trabajo como tripulante de barco.

“Voy a interpretar a un emblemático cantante peruano”, anunció con orgullo, antes de revelar que tocar la guitarra y el teclado ha sido parte de su vida desde siempre. Su elegido fue Gian Marco, y el tema que presentó fue “No puedo amarte”.

A pesar del entusiasmo, los jurados no quedaron completamente convencidos. Ricardo Morán comentó: “Hay que ensayar un poco más. Gian Marco es nuestro cantante más exitoso”.

Por su parte, Carlos Alcántara fue directo: “Conozco a Gian Marco de hace muchos años atrás, para darte un sí, debes ser completo y lamentablemente te diré que no”.

El participante no logró clasificar a la siguiente ronda. ¿Podrá prepararse mejor y volver en otra oportunidad? No te pierdas lo que viene en los próximos episodios de Yo Soy.

