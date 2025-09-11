Yo Soy 2025: Tres imitadores de Pedro Suárez Vértiz compiten para saber quién es el MEJOR
Tres concursantes se enfrentaron en el escenario con la ilusión de convertirse en el imitador oficial de Pedro Suárez Vértiz.
Actualizado el: 11 septiembre 25 | 09:24 pm
En la más reciente edición de Yo Soy, tres participantes llegaron dispuestos a demostrar su talento imitando a Pedro Suárez Vértiz. Los concursantes fueron Jheison Vega, Tony Lino y Bruno Miranda, quienes interpretaron con gran entrega los temas del recordado cantante peruano.
El jurado escuchó con atención cada presentación y, tras deliberar, tomó una decisión.
“El que sigue en competencia es Tony Lino”, anunció Ricardo Morán, quien además agradeció a todos los participantes por su esfuerzo y dedicación.
¿Será Tony Lino el gran imitador de Pedro Suárez Vértiz de esta temporada? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy Latina.
