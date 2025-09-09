En Yo Soy 2025, los sueños no solo se hacen realidad sobre el escenario, también fuera de él. Y es que el programa fue el puente para que un anhelo de años se cumpliera: Jely Reátegui, actriz peruana y jurado del programa, recibió una inesperada respuesta de su ídola, nada menos que Thalía.

Todo ocurrió luego de que Latina publicara un video donde Jely confesaba su profunda admiración por la cantante mexicana, mencionando que durante años le había escrito por redes sin obtener respuesta. Para sorpresa de todos, Thalía compartió el clip en sus historias de Instagram y escribió: “¡Pero qué hermoso ver esto, te quiero Jely!”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

