Yo Soy recibió a Luz Cunya, una comunicadora de profesión que llegó desde Chiclayo cargada de entusiasmo. “Estoy muy feliz de estar aquí para demostrar mi talento”, dijo apenas pisó el set. Luego agregó: “Canto todos los fines de semana en Chiclayo, pero soy comunicadora de profesión”, antes de revelar su carta bajo la manga: “Yo Soy Thalía”.

Luz interpretó una de las canciones más populares de la cantante mexicana, desatando sorpresa entre los jurados. Su caracterización fue impecable, aunque su voz dejó algunas dudas. Jely Reátegui comentó: “Me gustaría que suavices un poco más tu timbre”, sugiriendo trabajar más la técnica vocal.

Sin embargo, Ricardo Morán quedó impresionado con su presencia: “Quiero cuidarte porque tienes un timbre muy parecido y mucha luz en el escenario”. Tras una breve deliberación, los tres jurados decidieron darle el sí, y Luz clasificó a la siguiente etapa del programa.

¿Podrá la Thalía peruana perfeccionar su voz y mantenerse en competencia? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

