En la más reciente edición de Yo Soy, Michael Villanueva, imitador de Luis Miguel, estaba a punto de despedirse del set tras recibir la negativa de los tres jurados. Sin embargo, una observación de Diana Sánchez lo detuvo: “Yo aquí estaba apostando que ibas a ser Juan Gabriel”.

El concursante reconoció que Juan Gabriel era uno de los personajes que le habían sugerido interpretar, lo que motivó a Diana Sánchez y Franco Cabrera a llamar nuevamente a los jurados e impulsar una segunda presentación. Al escuchar el nombre del icónico cantante, los jueces reaccionaron con entusiasmo, pues creían que ese sería su número desde el inicio.

Cuando Michael subió nuevamente al escenario con su imitación de Juan Gabriel, recibió un “no” de Ricardo Morán, pero la energía y actitud del participante convencieron a Jely Reátegui y Cachín, quienes le dieron un “sí” y con ello, una nueva oportunidad en la competencia.

¿Logrará mantener el nivel y sorprender en la próxima gala? ¡Descúbrelo en Yo Soy!

