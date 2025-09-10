Jesús Aguirre llegó al escenario de Yo Soy con una meta clara: convertirse en Pedro Fernández por unos minutos. El técnico en terapia física decidió dar este paso gracias al impulso de su madre, quien lo animó a probar suerte en el concurso.

En su primera interpretación, el concursante logró captar la atención de los jurados, especialmente de Ricardo Morán, quien lo retó a cantar un segundo tema: Los hombres no deben llorar. Jely Reátegui quedó conmovida y Morán destacó que, en esta segunda presentación, Aguirre consiguió pulir su imitación y dejar atrás un timbre que lo hacía parecerse a Juan Gabriel.

Con el “sí” unánime de los tres jueces, Jesús Aguirre aseguró su permanencia en el programa.

