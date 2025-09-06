En Yo Soy, Mayrely Caballero llegó para imitar a Karla y emocionar al jurado desde su presentación personal.

Actualmente dedicada al teatro musical, la participante ya había pasado por el programa cuando era niña y causó gran sorpresa al revelar que es hermana de una exganadora que imitó a Laura Pausini. Ricardo y los demás jurados se conmovieron al recordar cuando ella y su hermana se presentaron juntas como el dúo Ha-Ash.

Con mucha energía, Mayrely inició su imitación invitando al público del set a aplaudir y acompañarla. Su personificación y baile resaltaron desde el inicio, aunque Ricardo comentó que “hay un poquito que mejorar en el brillo y la potencia de aire”.

Jely coincidió, atribuyendo las fallas a los nervios y a la charla previa que pudo haberla desconcentrado. Aun así, el jurado quedó convencido de su talento y le dieron los tres “sí” para pasar a la siguiente etapa.

¿Logrará Mayrely consolidar su imitación en las próximas presentaciones? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

