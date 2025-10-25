En su paso por Yo Soy, Deniss Gallo llegó al escenario para interpretar a Brunella Torpoco, demostrando una gran seguridad y presencia por sobre el escenario, además de un buen manejo sobre la salsa.

Ricardo Morán destacó su técnica vocal, asegurando que desde que hablaron notó un nivel muy interesante; sin embargo, fue firme al señalar: “no se parece en nada el timbre”, motivo por el que decidió darle un no. Por su parte, Cachín Alcántara resaltó el enorme potencial de mejora que veía en ella y Jely Reátegui coincidió parcialmente con Ricardo, pero elogió su habilidad para manejar la salsa y su expresividad en el escenario. Finalmente, la actriz le otorgó el sí, con la promesa de que trabajará con un especialista vocal para fortalecer su imitación.

¿Podrá Solange seguir creciendo y conquistar por completo el estilo de Thamara?

