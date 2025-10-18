En una nueva edición de “Yo Soy”, Thalizza llegó al set lista para impactar al público y al jurado con su imitación de Yailín La Más Viral. Desde su aparición, sorprendió por su presencia, seguridad y el cuidado de su caracterización, logrando captar la atención de todos en el estudio.

Ricardo Morán fue el primero en comentar, destacando su entrega y trabajo escénico. “Ha sido una gran imitación, el timbre aún no está del todo logrado, pero todo lo demás está muy bien trabajado”, señaló, dándole un sí. Por su parte, Jely Reátegui valoró su desempeño, aunque le aconsejó mejorar la respiración para mantener la voz y la imitación durante toda la presentación.

El jurado también resaltó el entusiasmo y la alegría con la que Thalizza disfrutó su momento en el escenario. “Nos encantó verte disfrutar tanto y dejarlo todo ahí arriba”, expresó Ricardo Morán, mientras que Cachín Alcántara, fiel a su estilo, soltó su frase característica: “¿Tienes otro?”, confirmando así que los tres jurados le dieron un sí unánime, asegurando su pase a la siguiente etapa del concurso.

