En Yo Soy, el talento familiar no siempre garantiza el éxito. Durante los castings de la nueva temporada, Daniel Yaipén, sobrino de los reconocidos Hermanos Yaipén, sorprendió al presentarse en el programa y revelar que también tenía su propia orquesta.

“Me dijeron que venga para imitar a Deyvis Orozco”, comentó antes de iniciar su presentación. Sin embargo, tras entonar los primeros versos, Ricardo Morán lo interrumpió para decirle con firmeza: “Vamos a parar aquí, yo te voy a decir que no”.

Por su parte, Jely Reátegui coincidió con Morán y señaló que “la imitación estaba lejos del original”, mientras que Carlos Alcántara también optó por el no.

¿Se animará Daniel a regresar con otro personaje? Descúbrelo en los próximos capítulos de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de "Yo Soy" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe

