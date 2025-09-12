En la última ronda antes de iniciar las galas de Yo Soy, los participantes tuvieron que enfrentarse en un reto decisivo: solo disponían de un minuto para demostrar su talento en canto e imitación y convencer al jurado.

Entre los concursantes estuvieron Miguel Sánchez (imitador de Rubén Blades), Hugo Aguirre (Pedro Fernández), Anghy Bravo (Natali Ramírez), Yovana Herrera (Eva Ayllón), Iván Malasquez (Chimo Bayo), Purfirio Salazar (Esaud Suárez), Sergio Ojeda (Corey Taylor), Kelly Duarte (Amaia Montero), Yusuki Malpartido (Camilo) y Christian Tarazona (Adrian Barilari).

El jurado, liderado por Ricardo Morán, dio el veredicto final: “Un paso adelante los imitadores de Adrian Barilari, Rubén Blades, Pedro Fernández, Esaud Suárez, ustedes pasan a la siguiente ronda”, señaló con firmeza el productor.

¿Quién será el próximo en sorprender en el escenario? No te pierdas las galas de Yo Soy y descubre todo lo que se viene.

