Tras una jornada llena de nervios, el jurado pidió paciencia al anunciar: “Felicitaciones a todos, ahora vamos a deliberar y volvemos con ustedes en un ratito”. Luego de unos minutos decisivos, regresaron con el veredicto y, en medio de la tensión propia de esta etapa de eliminaciones, soltaron la frase que puso a todos en alerta. En este momento clave de versus, el momento clave inició cuando con más fuerza que nunca cuando se escuchó: “Voy a mencionar unos nombres, a quienes mencione, por favor un paso adelante”.

Los imitadores de Justin Bieber, Oscar de León, Matisse, Sabrina Carpenter y Whitney Houston dieron el paso que cambiaría su futuro en la competencia, para finalmente recibir el ansiado anuncio: “Bienvenidos a la siguiente ronda”. Mientras tanto, el jurado también dirigió un emotivo “A los demás muchas gracias”, marcando así un cierre cargado de emoción para quienes no avanzaron.

Ahora que entramos de lleno en la época de versus, la incertidumbre crece: ¿quién logrará mantenerse firme en la competencia?, ¿qué sorpresas traerá la siguiente ronda? No te lo pierdas y sigue disfrutando de Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!