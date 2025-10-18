En “Yo Soy”, Rony Estremadoyro llegó al escenario con una presentación cargada de sensibilidad y compromiso social. El concursante quiso rendir homenaje a El Ruso de Armonía 10, dedicando su actuación como una voz de protesta y llamado al gobierno para mejorar la seguridad en el país.

Ricardo Morán elogió su gesto y reconoció su gran voz, pero fue claro al decir que “aún falta trabajar la imitación”, pues escuchaba más su propio timbre que el del artista original. Por su parte, Jely Reátegui valoró la intención y el desempeño de Rony, aunque comentó que “faltó lograr más el timbre y hacer la presentación más contundente”, asegurándole que tiene un futuro prometedor en la música.

Finalmente, los tres jurados agradecieron su homenaje y destacaron su elección de personaje. Le recomendaron seguir practicando y regresar con una interpretación más sólida.

¿Volverá Rony al escenario con una versión más pulida de su homenaje a El Ruso? ¡Descúbrelo en las próximas galas de Yo Soy, solo por Latina!

