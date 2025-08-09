En Yo Soy, Marvin Ríos, imitador de Romeo Santos, llegó al escenario cautivando desde el primer instante, sobre todo a Diana Sanchez, quien confesó que fue “amor a primera vista”. Con seguridad y entrega, interpretó uno de los grandes éxitos del artista, aunque algunos errores técnicos llamaron la atención del jurado.

Los jueces destacaron su potencial, pero también señalaron que debía mejorar su desenvolvimiento en el escenario. Jely no dudó en darle consejos para igualar la sensualidad característica de Romeo Santos.

A pesar de las observaciones, tanto Jely como Cachín le dieron el “sí”, confiando en que, con la promesa de perfeccionar su baile y manejo corporal, podrá brillar aún más en las siguientes etapas.

¿Logrará Marvin conquistar nuevamente a Diana y pulir su interpretación? ¿Podrá llegar a la gran final? No te pierdas todo lo que sucede en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!