Yo Soy 2025: Ricardo Morán es el TERROR de los karaokes: “Hace 15 años que no puedo ir”
El jurado contó entre risas cómo su fama de “malo” en Yo Soy lo alejó de los karaokes.
En una reciente audición de Yo Soy, Ricardo Morán protagonizó un divertido momento cuando recordó cómo el programa ha influido incluso en su vida social. Mientras conversaba con un participante que afirmó ser bailarín y quería imitar a Shawn Mendes, Ricardo le dijo: “Del baile al canto, hay mucha diferencia”.
Morán siguió entre risas: “Desde que comenzó Yo Soy hace 15 años, ya no puedo ir a un karaoke porque todos dejan el micrófono a un lado”, resaltando la fama de estricto que tiene en cada casting que debe pasar cada uno de los participantes que quiere ingresar al programa.
Conocido por ser el jurado más exigente del programa, Ricardo ha demostrado que su afilado oído y sus críticas certeras lo han convertido en una figura temida… incluso en reuniones entre amigos. “Nadie quiere cantar si yo estoy ahí”, bromeó, desatando las risas del jurado y el equipo.
¿Tú te atreverías a cantar frente a Ricardo Morán en un karaoke? No te pierdas más anécdotas y castings únicos en Yo Soy, solo por Latina.
