Este episodio de Yo Soy dejó a todos con la boca abierta cuando se vivió el casting más corto de la historia del programa. En medio de una temporada llena de momentos sorprendentes, un participante llegó con mucha energía para imitar a Eduardo Franco, pero lo que nadie esperaba es que su presentación durara apenas dos segundos.

Después de cantar solo dos versos, Ricardo Morán interrumpió diciéndole que no se parecía al personaje.

Sin embargo, en lugar de desanimarse, el participante, Carlos Alcántara, persistió, y con la ayuda de Carlos Alcántara, quien lo apoyó con palabras de ánimo, repitió su actuación. Tras cantar dos veces más, Jely Reátegui y Cachín decidieron darle una oportunidad, y el jurado le dio su tan esperado “sí”. A pesar del inicio abrupto, el esfuerzo del participante fue suficiente para convencerlos.

Este casting ha quedado grabado en la memoria de todos, ¿podrá Carlos continuar sorprendiendo a los jurados en las siguientes rondas? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Yo Soy!

