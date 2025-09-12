En Yo Soy 2025 se vivió otra gala intensa donde diez concursantes se enfrentaron con el objetivo de avanzar en la competencia. Desde la energía del reguetón hasta la fuerza de la balada, cada uno entregó lo mejor de su talento.

Entre los participantes estuvieron Marcelo Reátegui como Bob Dylan, Edith Quintana como Olga Tañón, Jeysson Condori como Anuel AA, Lisseth Carrera como Ada Chura, Christian Lozano como Miguel Abuelo, Anita Vargas como Ana Gabriel, Emmanuel Zambrano como Joey Montana, Walter Alburqueque como Nino Bravo, Jimmy Martel como Diego Torres y Amanda Lucario como Dolores O’Riordan.

Antes de anunciar los resultados, Carlos Alcántara les dirigió unas palabras: “Bienvenidos a esta ronda de eliminación, felicitaciones y suerte”. Luego de deliberar con el jurado, llamó a escena a los favoritos de la noche: “Suban al escenario Olga Tañón, Ana Gabriel, Nino Bravo, Dolores O’Riordan, bienvenidos a la siguiente etapa”.

¿Quién será el próximo en sorprender con su imitación? No te pierdas todo lo que viene en Yo Soy.

