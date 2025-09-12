En Yo Soy, los imitadores de Billie Joe Armstrong, Lucho Muñoz, Hildemaro, Julio Mau, Susan Ochoa, Daddy Yankee, James Blunt y Paul McCartney llegaron al escenario para demostrar su talento en el último filtro de la competencia.

Tras una jornada de gran nivel, la jurado Jely Reátegui se dirigió a los participantes y anunció: “Hildemaro, Daddy Yankee, Billie Joe Armstrong, Paul McCartney, bienvenidos a la siguiente ronda”. La decisión desató aplausos y emociones entre los concursantes y el público.

¿Quién logrará brillar en las siguientes galas y mantenerse en carrera hacia la gran final? No te pierdas todo lo que viene en Yo Soy.

