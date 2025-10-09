El escenario de Yo Soy volvió a llenarse de dramatismo y entrega con la presentación de Josué, el imitador de Raphael, quien interpretó “Digan lo que digan” con toda la fuerza y teatralidad que caracterizan al artista español. Desde el primer acorde, su interpretación estuvo cargada de energía y control, provocando la ovación del público y la atención total del jurado.

La primera en comentar fue Jely Reátegui, quien felicitó al participante por su crecimiento en escena: “Te he notado con las indicaciones que te he dado. Hay una evolución, eso es muy bonito y me encantó. ¡Felicidades!”, resaltó la actriz, destacando la madurez y el progreso del intérprete.

Luego, Cachín Alcántara elogió la formación actoral de Raphael y le pidió a Josué profundizar en la comprensión emocional del tema: “Tendrías que tener mucho cuidado en analizar la letra. Cuando ya tienes conciencia de lo que pasa en la escena, eso se vuelve tu espada, tu estandarte. Encuéntrale un matiz a cada frase para llegar con fuerza a la final”, expresó el jurado entre aplausos.

Finalmente, Ricardo Morán cerró con una reflexión sobre la vigencia de la canción y la solidez técnica del participante: “‘Digan lo que digan’ es muy pertinente hoy. Uno tiene que estar seguro de quién es y no dejar que los demás lo definan. Técnicamente ha estado muy bien cantado, pero cuida tu voz: en la nota final hubo un ligero raspado. Sigue trabajando el timbre para que se parezca en todo momento. ¡Felicitaciones!”, indicó, reconociendo el esfuerzo y disciplina del concursante.

Josué continúa avanzando firme en la competencia con una interpretación apasionada que reafirma su compromiso y evolución dentro del programa. ¿Podrá mantener este nivel de entrega en su próxima presentación? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

