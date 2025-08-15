En Yo Soy, un participante que llegó desde Chincha llamó la atención desde el inicio al contar que su trabajo es rapear en los carros. Con mucho ritmo, improvisó y hasta hizo beatbox para impresionar a los jurados.

Finalmente, confesó que venía a imitar a Gilberto Santa Rosa, el reconocido salsero. Sin embargo, su interpretación tuvo respuestas divididas: Ricardo Morán le dijo que no, mientras que Carlos Alcántara y Jely Reátegui le dieron el pase para continuar en la competencia.

¿Podrá este rapero seguir sorprendiendo y ganarse el respaldo unánime del jurado? No te pierdas su historia y más en el programa de Yo Soy.

