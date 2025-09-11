En la última edición de Yo Soy, el escenario se encendió con la presentación de Vicente Ruelas y Miguel Quinto, quienes llegaron con el sueño de convertirse en el imitador oficial de Chacalón.

Ambos participantes entregaron todo en el escenario y generaron la expectativa del público. Sin embargo, el jurado deliberó cuidadosamente antes de dar su veredicto.

“Ninguno pasa a la siguiente ronda”, anunció finalmente Carlos Alcántara, sorprendiendo a los presentes y dejando la competencia sin un representante de Chacalón por ahora.

¿Aparecerá un nuevo imitador que logre conquistar al jurado? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!