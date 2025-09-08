En el más reciente episodio de Yo Soy 2025, Janneth Huallpayunca, una psicóloga aficionada al canto, se presentó ante los jurados con la esperanza de impresionar con su imitación de Shakira. “Soy psicóloga”, comentó mientras conversaba con Diana Sánchez antes de su actuación.

Janneth, quien proviene de San Juan de Miraflores, mencionó que su pasión por la música la llevó a dedicar tiempo al canto y asistir a clases, lo cual quería compartir con sus pacientes como ejemplo de perseverancia.

Sin embargo, a pesar de su dedicación y esfuerzo, su imitación no logró convencer a todos los jurados. Carlos Alcántara fue directo con su opinión: “Elegiste a una artista que es bastante reconocida por todos”, explicando que la dificultad de imitar a Shakira era grande. “Me parece que estás nerviosa y en esta oportunidad te voy a decir que no”, sentenció, dejando claro su veredicto.

Por su parte, Jely Reátegui destacó el esfuerzo y dedicación de la participante, pero también señaló que “aún le falta por mejorar”, sugiriendo que Janneth necesitaba más trabajo para dar una mejor actuación.

A pesar de la negativa, la participante dejó un mensaje valioso: “He estado dedicándome y llevando clases, creo que esto es un ejemplo para que mis pacientes sigan sus metas”, enviando un saludo a todos aquellos que la siguen en su faceta profesional.

¿Será este el fin de la participación de Janneth en Yo Soy 2025? ¿Qué opinas de su interpretación? ¡No te pierdas más historias de superación en el programa Yo Soy 2025!

