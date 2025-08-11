En la segunda semana de castings de Yo Soy, un curioso incidente dejó a todos sorprendidos. Luis Vehara, quien se presentó para imitar a Deyvis Orosco, no solo mostró su talento vocal, sino que también sorprendió al jurado con su habilidad para bailar festejo, danzas modernas y hasta pasos de Super Junior. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo y energía, su imitación no logró convencer a los jurados.

Tras recibir un “no” de los jueces, Luis continuó cantando y bailando junto a Diana Sánchez, buscando quizás alguna oportunidad de ganar su aprobación. Pero cuando se acercó a la mesa del jurado, algo insólito ocurrió: las luces del estudio se apagaron de repente, dejando a todos en la oscuridad por unos segundos.

El apagón, que pareció una señal del programa, provocó las risas de los jurados, quienes ya habían decidido que la actuación de Luis no iría más allá.

Con una sonrisa, Ricardo Morán comentó: “Corten y que pase el siguiente participante”, marcando el final de su intervención. Un incidente curioso que sin duda se grabará en la historia de Yo Soy.

¿Qué otras sorpresas nos deparará esta temporada? ¡No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy!

