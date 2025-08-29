En una nueva edición de Yo Soy, un profesor de oratoria llegó desde Chiclayo para demostrar su talento al imitar a Leonardo Favio. “Me da mucho gusto conocerlos”, dijo al presentarse frente al jurado.

El concursante explicó que es especialista en oratoria y docente en la Universidad de Lambayeque, donde enseña a jóvenes y niños. Además, contó que en Chiclayo suele imitar al recordado cantante y que ahora quiso hacerlo en el escenario de Yo Soy.

Sin embargo, desde el inicio de la presentación tuvo dificultades para seguir el ritmo de la pista. Tras escucharlo, Ricardo Morán le comentó: “Está un poco difícil calzar en la pista, nos está faltando el acento y un poco más. Te invito a volver en otra oportunidad, pero hoy votaré que no”. Por su parte, Carlos Alcántara señaló que el timbre de Leonardo Favio era muy reconocible y que aún no lograba transmitirlo en su interpretación.

¿Podrá este profesor regresar con una propuesta más sólida y conquistar al jurado de Yo Soy? No te pierdas las próximas ediciones del programa.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!