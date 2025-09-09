En el último episodio de Yo Soy 2025, Iván Malasque, un profesor de academia de San Juan de Miraflores, sorprendió al jurado con una interpretación de Chimo Bayo, el famoso DJ y cantante español de música electrónica. “Mi nombre es Iván y soy de San Juan de Miraflores”, comentó antes de saludar a sus alumnos, quienes seguramente estaban muy emocionados por verlo en el escenario.

El participante se presentó con una espectacular puesta en escena, ¡lásers incluidos! Ricardo Morán se sorprendió y comentó que en las últimas audiciones había habido varios imitadores de artistas de tecno, mientras que Jely Reátegui, bromeando, dijo: “Si fuera alumna tuya, estaría orgullosa de ver a mi profesor imitando a Chimo Bayo”. Al final, tanto Ricardo Morán como Carlos Alcántara decidieron darle el sí, abriéndole las puertas de la siguiente fase. ¿Logrará Iván Malasque brillar en las próximas etapas de Yo Soy 2025?

No te pierdas lo que viene en Yo Soy, donde las sorpresas no paran.

