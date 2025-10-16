En una nueva edición de Yo Soy, José Ojeda, un profesor que vive en Arequipa desde el 2011, llegó acompañado de una gran sonrisa y muchas ganas de cantar. “Vivo en Arequipa desde el 2011, vine aquí con mi familia e intento en Yo Soy porque es un programa bastante conocido”, contó antes de subir al escenario.

“Mi personaje canta de todo”, dijo el artista justo antes de revelar que venía a imitar a Sergio Dalma. Durante su presentación mostró técnica y una voz cálida, pero no logró acercarse del todo al timbre del cantante español. Tras escucharlo, Ricardo Morán comentó: “Me falta construir más al personaje, yo diré que no, pero cantas muy bien. Me pareces una persona magnética, con gran aura”. Pese a su buena energía, Carlos Alcántara y Jely Reátegui también le dijeron que no.

¿Volverá José a intentarlo en una próxima temporada? No te pierdas Yo Soy 2025 y descubre nuevas historias que emocionan cada noche.

