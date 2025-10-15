En la nueva temporada de Yo Soy, el talento no deja de sorprender, y esta vez fue una concursante quien se robó la atención del jurado con su homenaje a Michael Jackson. Desde su entrada, la artista imitó los pasos clásicos del cantante, provocando la emoción del público y de los jueces.

Jely Reátegui destacó su autenticidad y carisma en el escenario: “No habíamos visto antes una audición de Michael Jackson así. Si bien no fue una imitación al 100%, tienes muchos recursos ya trabajados, incluso el baile. Si sigues practicando, puedes llegar al 100%”, comentó con entusiasmo.

Por su parte, Carlos Alcántara (Cachín) también se mostró encantado: “Si hubiera un botón dorado, te mandaba directo a la final”, dijo entre risas, impresionado por la energía y entrega de la participante.

Finalmente, Ricardo Morán recordó que no es común ver imitadores del ícono del pop: “Solo una vez tuvimos a un Michael Jackson y no duró mucho porque es muy difícil. Tienes mucho trabajo ganado, incluyendo cuerpo, baile, actuación e imitación. En la voz iniciaste muy bien, pero luego tambaleaste un poco. Creo que sabes lo que tienes que trabajar”, afirmó con sinceridad.

Con los tres jurados de acuerdo, la participante recibió los tres “sí” y pasó a la siguiente etapa del programa, demostrando que el legado de Michael Jackson sigue vivo en los escenarios peruanos.

¿Podrá perfeccionar su voz y convertirse en la mejor imitadora del “Rey del Pop”? 🎤

Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

