En Yo Soy, nunca faltan las sorpresas en los castings. Esta vez, un pizzero intentó conquistar al jurado con su imitación de Kalimba, aunque terminó recibiendo elogios por otro artista.

“Me dedico a la cocina y mi especialidad es la pizza”, contó Aaron Amaya, quien añadió entre risas: “Trabajaba en Miraflores y Jely iba ahí”. El participante eligió interpretar “Tocando fondo”, uno de los temas más conocidos de Kalimba.

Tras escucharlo, Mauri Stern comentó: “Kalimba tiene técnica, emoción y experiencia”, señalando que aún no alcanzaba la esencia del cantante mexicano. Los jurados decidieron decirle que no, pero Aaron no se dio por vencido: confesó que también imitaba a Luis Fonsi y pidió una segunda oportunidad.

Al escucharlo nuevamente, los jueces coincidieron en que su segunda interpretación estaba “mucho mejor que la anterior”, aunque todavía no era suficiente para avanzar.

¿Volverá Aaron a intentarlo en una próxima temporada? Descúbrelo en los próximos capítulos de Yo Soy.

