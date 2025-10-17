En una emocionante presentación de Yo Soy, Piero Bernedo llegó al escenario para rendir homenaje a Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam, mostrando un tono de voz muy similar y una conexión profunda con el rock alternativo de los noventa.

Jely Reátegui fue la primera en comentar su actuación, destacando el gran parecido vocal y señalando: “Incorpora más detalles del cuerpo, la postura y la mirada, porque de voz estás muy cercano”, dándole finalmente el sí.

Por su parte, Ricardo Morán coincidió con ella y le recomendó enfocarse en la parte actoral, mencionando que “en lo vocal estás bastante avanzado, toca perfeccionar la interpretación física”, antes de otorgarle también su sí.

Cachín Alcántara, entusiasmado, no dudó en sumarse al respaldo del jurado y darle la bienvenida a la siguiente etapa del programa.

🎶 ¿Podrá Piero perfeccionar esos detalles y seguir conquistando al público con su imitación de Eddie Vedder? No te pierdas lo mejor del talento nacional en Yo Soy, solo por Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!