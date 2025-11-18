Desde el primer instante, la llegada del imitador —interpretando a Pedro Fernández— desató expresiones como “¡Adelante!”, “¡Guau!” y “¡Bien hecho!”, marcando un inicio tan potente que incluso antes de cantar ya había capturado la atención del panel. En este punto del programa “Yo Soy”, la presencia escénica lo es todo, y él lo sabía: entró seguro, caracterizado a la perfección y completamente metido en su papel. Tanto así que los jueces no tardaron en reaccionar con frases como “¡Ah, la levantadita de la mesa!” y “¡En cámara lenta!”, celebrando cada detalle de su interpretación.

Cuando finalmente llegó el momento de revelar su personaje, el participante Kevin Hidalgo respondió con fuerza: “Yo soy… ¡Pedro Fernández!”. Su actuación, presentada con un mix que mostró varias facetas del artista original, fue destacada por el jurado como una audición “bien preparada”, de esas capaces de generar impacto desde el primer segundo. Tras su entrega total en el escenario, la mesa decidió sin dudar: tres, dos, uno… ¡Sí!, confirmando su paso a la siguiente ronda.

¿Te sorprendió esta imitación? ¿Crees que fue merecido el gran sí del jurado? No te pierdas todo lo que está pasando y sigue disfrutando de lo mejor de Yo Soy.

