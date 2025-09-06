En Yo Soy, un costurero volvió al escenario para imitar al personaje que siempre le gustó, tanto por su voz como por su estilo. Contó que fue su mamá quien lo animó a regresar, ya que disfruta verlo en televisión.

No era su primera vez: ya había participado en cuatro oportunidades con el mismo artista, logrando pasar en dos ocasiones a las siguientes etapas.

Durante su presentación, Ricardo lo recordó de imitaciones anteriores y señaló cierta falta de aire en su interpretación. Sin embargo, tras escuchar que el concursante se ha venido preparando y entrenando la canción completa, terminó convencido de su talento y le dio el sí. Jely y Cachín también coincidieron en destacar su avance y aprobaron su pase a la siguiente ronda.

¿Logrará esta quinta oportunidad llevarlo más lejos que en sus anteriores intentos? No te pierdas lo que sucederá en las próximas galas de Yo Soy.

