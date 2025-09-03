Yo Soy 2025 vivió un regreso inesperado cuando un participante subió al escenario y, ante la sorpresa de los jueces, reveló que ya había estado en el programa durante la edición de 2020, cuando se grabó en plena pandemia.

El concursante, que aún no había revelado el nombre del cantante al que imitaba, comenzó su historia diciendo que en su primer intento, logró pasar el casting, pero fue eliminado en las pre galas sin recibir una explicación clara. “En las pre galas el jurado no te dice nada, así que exijo una explicación”, sorprendió el participante a los jurados, dejando a todos en shock.

Ricardo Morán, tras escuchar su historia, le preguntó qué tanto había mejorado su imitación desde aquel momento. El participante, con mucha confianza, respondió: “He estado tocando en distintos escenarios con mi banda y eso me ha dado más seguridad”, mostrando su crecimiento como artista.

Finalmente, el participante reveló que venía a imitar a Juanes con la canción “A Dios le pido”. Aunque la imitación tuvo ciertos momentos que recordaron al cantante colombiano, Ricardo Morán opinó: “Hay algún parecido, pero creo que no es suficiente”. Sin embargo, Ricardo le dio una sugerencia: “Creo que podrías trabajarlo más y volver a la competencia”.

Carlos Alcántara, quien también observó su presentación, dijo: “Te veo físicamente parecido y yo te daré una oportunidad”. Por su parte, Jely Reátegui, quien tenía la última palabra, también vio el esfuerzo en el participante y comentó: “Yo creo que faltó convicción, igualmente voy a decir que sí porque quiero ver trabajo y esfuerzo en ti”.

¿Logrará el participante superar las expectativas de los jueces y avanzar en la competencia? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy para ver cómo continúa su camino.

