En la segunda semana de casting de Yo Soy, en la ciudad de Chiclayo, un nuevo talento se robó el show con una presentación que nadie vio venir. “Yo Soy Alberto García”, dijo al subir al escenario, un activador comercial de 39 años, oriundo de Venezuela pero residente en Trujillo. “Viajé desde la madrugada solo para estar aquí, porque quiero enamorar con mi voz y mi talento”, expresó con emoción.

Desde el inicio, Alberto aclaró que su intención era rendirle homenaje a Luis Miguel, interpretando sus canciones con su propio estilo vocal. Sin embargo, segundos después, sorprendió al jurado al revelar: “En realidad, yo imito a un personaje de El Chavo del 8”. Acto seguido, se transformó en Quico, imitando su voz, gestos y frases con gran precisión, arrancando carcajadas del público y desconcierto de los jurados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina.pe (@latina.pe)

Tras su peculiar presentación, Ricardo Morán no dudó en bromear: “Para mí es un sí para Quico, pero un no para Luis Miguel”. A pesar del carisma y la entrega de Alberto, no logró avanzar a la siguiente etapa del concurso.

¿Estás listo para más momentos inesperados como este? ¡No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy!

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!