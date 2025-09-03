Yo Soy 2025 nos trajo una historia de valentía y perseverancia con la participación de Yaneth Higuera, una joven venezolana que llegó al escenario decidida a mostrar su talento. “Soy de Anzoátegui en Venezuela”, dijo la participante al presentarse frente a los jurados. “Tengo 8 años aquí, esta tierra me ha brindado la oportunidad de cantar”, añadió, dejando claro que la música ha sido su motor en su nueva vida en Perú.

“Vine sola, vivo sola y aquí estamos, con la bendición de Dios”, expresó con emoción Yaneth, quien se mostró agradecida por las oportunidades que ha tenido desde su llegada. Con su historia de superación, la participante se presentó ante el panel de jueces con la intención de imitar a Natalia Jiménez, cantante de La Quinta Estación.

Al principio, Ricardo Morán se mostró un poco cauteloso tras escuchar su interpretación: “Tengo contradicciones”, dijo Ricardo. “Creo que cantas muy bien, pero Natalia Jiménez tiene un vozarrón que puede usar libremente”. Sin embargo, la participante no se rindió y siguió demostrando su potencial.

Luego, Yaneth cantó una canción diferente y sorprendió a los jurados. Ricardo Morán, quien ya había expresado dudas, cambió de opinión: “Tu voz sale más limpia y fuerte con esta canción, creo que hay potencial, yo voy a decir que sí”, comentó con una sonrisa.

Jely Reátegui también vio el talento en Yaneth y le dijo: “Hay que botar la voz sin miedo, también voy a decir que sí”. Finalmente, Carlos Alcántara también le dio su apoyo y le dijo sí, confirmando que la joven tenía lo necesario para continuar en la competencia.

¿Logrará Yaneth Higuera seguir sorprendiendo a los jueces en las siguientes etapas de Yo Soy? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy y acompáñanos para ver cómo sigue su camino en el programa.

