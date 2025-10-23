En una nueva gala de Yo Soy, un participante decidió regresar al escenario después de no haber convencido al jurado en su primera audición, cuando imitó a Billie Joe Armstrong. Esta vez, reveló que había recibido apoyo para llegar al casting.

He ensayado este personaje desde muy chico, vengo a imitar a un personaje muy actoral y bastante expresivo”, explicó antes de revelar que interpretaría a Elvis Presley.

El jurado dudó al inicio, pero su presentación terminó por sorprender a los tres. Ricardo Morán destacó su evolución: “El timbre es parecido, debes apuntar a una interpretación juvenil de Elvis”. Finalmente, el participante consiguió pasar a la siguiente ronda.

¿Te imaginabas que Elvis regresaría a brillar en el escenario? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy y descubre quién será el siguiente en conquistar al jurado.

