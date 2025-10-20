En Yo Soy, la pasión por parecerse a los ídolos puede llevar a extremos insospechados. Una participante que llegó para imitar a Sabrina Carpenter confesó haber sufrido un esguince antes de su presentación, todo por usar las mismas botas que su artista favorita.

“A mi artista le gustan mucho los brillos”, contó entre risas, mientras mostraba sus zapatos con pedrería. Luego agregó: “Con estas botas me esguincé dos veces en un solo día, por correr también me hice una herida en la rodilla”, lo que sorprendió a los jurados.

La concursante bailó y cantó sobre el escenario demostrando entrega y admiración por la cantante estadounidense. Al finalizar, Ricardo Morán fue directo en su evaluación: “Me dejaste sin palabras, estamos lejos de Sabrina. Me encanta tu estilo y tu voluntad, pero mi voto es que no”.

¿Podrá volver al escenario y convencer al jurado en una próxima oportunidad? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

