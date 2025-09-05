Yo Soy vivió uno de sus momentos más peculiares con la presentación de un participante que, desde el inicio, dejó en claro su versatilidad vocal. “Es mi primera vez en televisión y me siento un poco nervioso”, confesó el concursante, quien trabaja instalando tuberías a nivel industrial.

“A mí me gusta imitar sonidos y voces”, explicó mientras comenzaba una rutina en la que imitó a Machín, el recordado personaje de Carlos Alcántara en Pataclaun, voces de aeropuerto, un personaje de South Park, la voz del tren eléctrico y hasta a Calamardo y Bob Esponja.

Sin embargo, al momento de su presentación oficial como imitador de Enrique Bunbury, el panorama cambió. Ricardo Morán fue contundente: “Yo Soy es un programa de televisión, no de radio. Tu voz se acerca, pero no veo nada de Bunbury, ni la actitud ni la interpretación”.

Jely Reátegui tampoco se mostró convencida: “Falta mucho cuerpo y precisión, yo diré que no”, dijo con firmeza.

Finalmente, Carlos Alcántara coincidió: “La voz tiene bastante parecido, pero de forma corporal no está”, señaló.

El participante no logró clasificar a la siguiente ronda. ¿Volverá con un personaje que mezcle su talento vocal con una puesta en escena más completa? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

