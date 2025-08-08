Yo Soy 2025: Participante SORPRENDE en el casting: “Yo Soy Gian Marco”
Su caracterización fue tan buena que el jurado pensó que ya sabía a quién venía a imitar, pero la respuesta los sorprendió.
En una reciente audición de Yo Soy, un participante sorprendió desde el primer momento al ingresar al set caracterizado de pies a cabeza como Pedro Suárez Vértiz. Su look era tan exacto que causó asombro inmediato entre los jueces.
“De golpe de vista (se le reconoce)”, comentó Ricardo Morán, mientras que Carlos Alcántara añadió: “Físicamente estás bastante cercano al personaje”. Sin embargo, el imitador decidió jugar un poco con la situación y, con una sonrisa, dijo: “Yo Soy Gian Marco”, desatando las risas del jurado.
Luego, ya en tono serio, aclaró: “Yo Soy Pedro Suárez Vértiz”, y procedió a interpretar “No pensé que era amor”. A pesar de la gran expectativa generada por su apariencia, su imitación vocal no terminó de convencer al jurado. Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara coincidieron en darle un no, dejando al participante fuera de la siguiente ronda.
¿Crees que merecía una segunda oportunidad por su caracterización? No te pierdas más momentos únicos de Yo Soy, solo por Latina.
