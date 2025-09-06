En Yo Soy, Gianmarco Díaz llegó al casting en Chiclayo para imitar a nada menos que a Vicente Fernández. Con la ayuda de sus amigos mariachis, quienes le prestaron el traje sin imaginar que participaría en el programa, el joven se presentó con una de las canciones más conocidas del ídolo mexicano y sorprendió desde el primer minuto con su voz y su caracterización.

Durante la audición, Ricardo Morán no dudó en decir que estaba contento con la imitación, resaltando la seguridad y talento del concursante. Además, destacó que si bien ya han tenido imitadores de Vicente Fernández, nunca uno tan joven, lo cual le llamó mucho la atención. Por su parte, Jelly Reátegui y el resto del jurado le brindaron algunos consejos para pulir detalles, aunque su performance fue suficiente para ganarse el aplauso del público y los tres votos de aprobación.

El teatro entero celebró la presentación de Gianmarco Díaz, quien dejó en claro que su talento y pasión lo acompañan desde el inicio de su trayectoria como imitador.

¿Logrará mantener ese nivel en las siguientes etapas? No te pierdas los próximos capítulos de Yo Soy, solo por Latina.

