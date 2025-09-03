Yo Soy 2025 nos ha dejado una de las imitaciones más impactantes de la temporada. Dayane Manyari, quien se dedica a la música y canta en orquestas, sorprendió a todos al interpretar a Carla Morrison. Con su talento y preparación, dejó a los jurados asombrados desde el primer acorde.

Antes de su presentación, Dayane explicó cómo su madre la apoyó a superar sus miedos: “Mi mamá me hacía concursar en el colegio para perder el miedo, y poco a poco fui lográndolo”, compartió. Su imitación de Carla Morrison fue tan perfecta que los jurados apenas necesitaron escucharla unos segundos para quedar convencidos.

Ricardo Morán, quien fue el primero en dar su veredicto, dijo: “Quiero escuchar más, pero no necesito escuchar más para darte un sí”. Jely Reátegui también expresó su entusiasmo y le dio el sí, al igual que Carlos Alcántara, quienes no dudaron en apoyar su talento.

¿Logrará Dayane mantener este nivel en las próximas presentaciones? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy y descubre si sigue sorprendiendo a los jurados.

