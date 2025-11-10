En una nueva gala de “Yo Soy”, Manuel Trujillo llegó al set para imitar a Vicente Fernández, pero su presentación no terminó de conquistar al jurado. Aunque su voz mostró potencial, los jueces coincidieron en que su interpretación se sintió forzada y más cercana a una parodia que a una imitación fiel.

Jely Reátegui fue la primera en darle su opinión: “Me parece que está muy parodiado y que hay un exceso de detalles de Manuel, como ser muy indicativo con las manos… Cosas que Vicente Fernández no hace en sus interpretaciones (…) él te cuenta la historia que está sucediendo y no he visto nada de eso”.

Por su parte, Cachín Alcántara fue directo al aconsejarle: “Yo te sugeriría que busques imitar a Pedro Infante”, generando sorpresa entre el público. Finalmente, Ricardo Morán le comentó: “Yo te sugeriría que si decides imitar, lo trabajes con alguien que te ayude a verte porque efectivamente, tu esquema corporal hace que se convierta en un poquito parodia junto con la tendencia a ser un poquito indicativo (…)”. Además, recalcó: “Tienes voz, pero no tienes técnica. Hay talento, pero necesita formarse”.

¿Crees que el participante debió recibir otra oportunidad? ¿Logrará mejorar su técnica si vuelve al escenario? ¡Descúbrelo en las próximas galas de “Yo Soy”!

