Yo Soy 2025: Participante SALE del trabajo para ir al casting y cuenta CONMOVEDORA historia
Una concursante de Yo Soy conmovió al jurado al revelar que venció el cáncer antes de llegar al escenario.
Actualizado el: 23 octubre 25 | 10:36 pm
En Yo Soy, las historias de superación son tan poderosas como las voces que llegan al escenario. Esta vez, Cinthya Robles emocionó a todos al confesar que se escapó de su trabajo solo para presentarse en el casting: “Me escapé del trabajo, así que le mando un saludo a mis amigos”, dijo entre risas, antes de añadir: “Luché contra el cáncer, terminé las quimios y aquí estoy”.
Conmovida por su historia, Jely Reátegui le deseó suerte: “Te deseo mucha suerte, entrégate en tu imitación”. Acto seguido, Cinthya anunció que venía a imitar a Amaranta, pero a pesar de su entrega y emoción, Ricardo Morán fue claro: “Dedícale tiempo a la imitación para poder volver a presentarte aquí”.
Aunque Carlos Alcántara le dio un voto de confianza, el sí no fue suficiente. Jely Reátegui votó en contra y la participante no logró clasificar a la siguiente etapa.
¿Tendrá Cinthya una segunda oportunidad en el escenario? Descúbrelo pronto en Yo Soy.
