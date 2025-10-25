En “Yo Soy”, Karllos Neón llegó al set listo para demostrar que podía interpretar a The Weeknd. Cuando terminó su presentación, Ricardo Morán lo miró con atención y le dijo que veía en él todos los elementos para convertirse en un gran imitador del artista canadiense, pero que aún había detalles que no terminaban de cerrar del todo en su imitación, recomendándole que no vuelva a ensayar solo y que busque apoyo profesional. Aun así, le dio un rotundo sí.

Por su parte, Jely Reátegui expresó que le costaba mucho darle indicaciones porque sentía que él no estaba escuchando realmente las sugerencias del jurado. “Debes mantenerte abierto a los consejos y no justificarte”, le señaló antes de darle un no.

Finalmente, Cachín Alcántara confesó que le daría un sí, pero coincidió con sus compañeros en que debía mantener la humildad. Le pidió abrirse más a la crítica para lograr el crecimiento que necesita en la competencia. Con dos votos a favor, Karllos Neón pasó a la siguiente etapa, recibiendo aplausos del público.

¿Qué nuevos retos tendrá que enfrentar? ¿Aceptará los consejos del jurado para mejorar? ¡No te pierdas todo lo que ocurre en “Yo Soy” por Latina Televisión! 🎤✨

