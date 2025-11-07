Yo Soy 2025: participante REGRESA al escenario con Ricardo Arjona tras OCHO AÑOS y sorprende al jurado
El imitador regresó a “Yo Soy” con ilusión, pero los jueces coincidieron en que aún tiene camino por recorrer para alcanzar al cantautor guatemalteco.
Actualizado el: 07 noviembre 25 | 03:13 pm
En una nueva gala de “Yo Soy”, Christian Carrasco regresó al escenario que lo vio audicionar hace ocho años, nuevamente con la imitación de Ricardo Arjona. Con emoción y esperanza, buscó demostrar su evolución artística, aunque el jurado coincidió en que aún debe seguir puliendo varios aspectos de su interpretación.
Jely Reátegui destacó su entrega, pero fue clara al señalar que “el tema del cuerpo sí era por lo vocal, pero no solo por lo vocal, sino también porque no estás sabiendo canalizar y distribuir tu cuerpo”, explicando que su proyección escénica se veía limitada. “Toda tu interpretación parece ir solo hacia arriba, no está del todo cuajada”, agregó la jurado.
Por su parte, Ricardo Morán comentó con firmeza: “Ocho años es un tiempo suficiente para pulir todo lo que nuevamente vimos hoy en el escenario”, añadiendo que faltaba cuerpo, técnica y actuación. Entre bromas, señaló: “Estoy seguro de que te has dedicado a salvar el bosque, lo cual es muy bueno y lo agradezco, pero métele tiempo al canto, hermano. Solamente por eso no estoy furioso”. La tensión se alivió cuando Jely intervino diciendo con cariño: “Y además te queremos mucho”, mientras Morán replicó cómicamente: “Además, me parece loquísimo que esté defendiendo a Ricardo Arjona”, lo que provocó risas cuando Cachín Alcántara respondió: “Cómo has cambiado, Pelona”.
Finalmente, Cachín le expresó ánimo: “Estamos acá para cuando quieras regresar”, mientras Morán cerró con una frase contundente: “Pero habiendo trabajado en esto”.
¿Será este solo un tropiezo en el camino de Christian o volverá más fuerte en una próxima temporada? ¡Descúbrelo en los próximos capítulos de “Yo Soy”!
