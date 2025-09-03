Yo Soy 2025: Participante REGRESA al casting para imitar a Eddy Herrera, ¿logró clasificar?
Un participante de Yo Soy 2025 sorprendió al regresar al casting con una nueva imitación de Eddy Herrera, pero a pesar de su esfuerzo, no logró convencer a los jurados.
Actualizado el: 03 septiembre 25 | 09:00 pm
Yo Soy 2025 trajo una historia de perseverancia cuando un participante se presentó nuevamente en el escenario tras no haber pasado en una edición anterior. “He esperado para hacer mi audición de hace bastante tiempo”, comentó el participante, quien había venido antes con otro personaje.
A pesar de no haber logrado pasar de ronda en su primer intento, esta vez se presentó decidido a sorprender con la imitación de Eddy Herrera, cantante de reconocido talento.
“He venido antes, pero con otro personaje”, dijo, revelando que había aprendido de la experiencia. Esta vez, el participante eligió imitar a Eddy Herrera cantando “Tú eres ajena”, una canción que lleva años practicando. Sin embargo, su presentación, aunque bien ejecutada en algunos momentos, no convenció a los jueces.
“A comparación de antes, esta vez vengo con un cantante con el que he practicado por muchos años”, explicó el participante, con la esperanza de que su evolución se notara. No obstante, los jurados, Ricardo Morán, Carlos Alcántara, y Jely Reátegui, coincidieron en que la interpretación le faltó la fuerza y el impacto necesario para avanzar en la competencia. A pesar de sus esfuerzos, los jueces le dijeron que no, explicando que la interpretación de la letra no logró transmitir la emoción requerida.
¿Logrará el participante seguir perfeccionando su imitación para futuros castings? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy y descubre si su perseverancia finalmente le da frutos.
