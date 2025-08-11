En la segunda semana de castings de Yo Soy, un participante decidió arriesgarlo todo con una estrategia que llamó la atención de Mauri Stern. Giovanni Castillo, un abogado de profesión pero con una pasión por la música de los 80, sorprendió al jurado con su elección de referencia: Magneto.

Antes de comenzar su presentación, Giovanni comentó: “La música siempre me ha encantado, sobre todo la de los 80; por ejemplo, Menudo o Magneto”. Esta declaración dejó a Mauri Stern con una sonrisa en el rostro, ya que era parte de Magneto, la icónica banda de la época. Mauri, con tono de broma, le preguntó: “¿Y cuál es tu canción favorita?”, a lo que Giovanni respondió rápidamente: “40 grados”.

Aunque Diana Sánchez destacó que el participante estaba decidido a conseguir el “sí” del jurado, no todos fueron tan fácilmente convencidos. Franco Cabrera, desde su lugar, señaló: “Se quiere ganar al jurado, cree que no nos damos cuenta”.

¿Logrará Giovanni pasar a la siguiente etapa? ¡No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy!

