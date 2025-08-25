En una emotiva audición de Yo Soy, Carlos Alván, de 20 años, llegó con la ilusión de rendirle homenaje al gran José José. “Mis familiares, amigos e incluso profesores de canto me han dicho que me anime”, contó antes de presentarse. Luego agregó: “Canto desde los 8 años y cuando era niño vine al programa”, demostrando que este era un sueño que venía persiguiendo desde hace mucho.

Con gran emoción, interpretó “El Triste”, dejando una buena impresión en el jurado, aunque no fue suficiente para avanzar. Ricardo Morán fue claro pero alentador: “El timbre de voz es muy parecido al de José José. Dedícate a chambear la parte técnica e interpretativa. Yo voy a decir que no, pero tómalo como un impulso para trabajar esa pepita de oro que puede convertirse en un lingote”.

Jely Reátegui también quedó conmovida: “Me conmueve que tengas 20 años e interpretes a José José, estoy triste por decirte que no”.

Por su parte, Carlos Alcántara fue el único en decirle que sí y lo felicitó por su esfuerzo.

¿Volverá Carlos con más fuerza en el futuro? ¿Logrará transformar esa “pepita de oro” en una gran carrera? ¡No te pierdas su historia en Yo Soy!

